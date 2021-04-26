«Платежи 2.0»: в Telegram рассказали об обновлениях мессенджера

Разработчики Telegram поделились подробностями о новых обновлениях мессенджера. Теперь в любом чате можно будет принять платёж,
Главное нововведение — возможность принимать безналичные платежи с помощью 8 встроенных платёжных систем в любом чате, включая группы и каналы, сообщается в блоге разработчиков.
Оплачивать товары можно будет через любую версию Telegram. Также предусмотрена возможность оставить чаевые.
Кроме того, заявлено, что Telegram не будет брать комиссию и хранить платежную информацию. Реквизиты отправляются напрямую платежной системе, а адрес для доставки — продавцу. Подключить свой магазин к платформе платежей можно без согласования с Telegram по ссылке.
Помимо этого, мессенджер представил функцию отложенных голосовых чатов — теперь их можно будет запланировать на любое время. Участники сообщества увидят цветной таймер с обратным отсчётом и смогут подписаться на уведомление о начале голосового чата. Также в окне голосового чата можно будет посмотреть фотографию и данные из графы «О себе» любого участника чата.
Из других обновлений команда Telegram отметила сразу две новые web-версии мессенджера. Каждая из них поддерживает анимированные стикеры, ночной режим, папки для чатов и другие функции. Также в Telegram можно будет увеличить фотографию без её открытия и перемотать видео на 15 секунд за счёт удерживания пальцем левой или правой части экрана.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото: rafapress / Depositphotos.
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Групповые чаты в Telegram: как бизнесу их использовать
- 2 Фиджитал-офис «Альфа-Банка», продажа «Совести» и разблокировка Telegram: финтех-дайджест
- 3 Реклама в Telegram: 4 нюанса, о которых нужно знать
- 4 «Когда я захотел сменить работу — сделал об этом пост и получил более 30 предложений за 2 дня». Как раскрутить Telegram-канал и что он может дать
- 5 «Блокировка не принесла больших изменений»: как сейчас зарабатывают владельцы Telegram-каналов