«Платежи 2.0»: в Telegram рассказали об обновлениях мессенджера

Разработчики Telegram поделились подробностями о новых обновлениях мессенджера. Теперь в любом чате можно будет принять платёж,

Главное нововведение — возможность принимать безналичные платежи с помощью 8 встроенных платёжных систем в любом чате, включая группы и каналы, сообщается в блоге разработчиков.

Оплачивать товары можно будет через любую версию Telegram. Также предусмотрена возможность оставить чаевые.

Кроме того, заявлено, что Telegram не будет брать комиссию и хранить платежную информацию. Реквизиты отправляются напрямую платежной системе, а адрес для доставки — продавцу. Подключить свой магазин к платформе платежей можно без согласования с Telegram по ссылке.

Помимо этого, мессенджер представил функцию отложенных голосовых чатов — теперь их можно будет запланировать на любое время. Участники сообщества увидят цветной таймер с обратным отсчётом и смогут подписаться на уведомление о начале голосового чата. Также в окне голосового чата можно будет посмотреть фотографию и данные из графы «О себе» любого участника чата.

Из других обновлений команда Telegram отметила сразу две новые web-версии мессенджера. Каждая из них поддерживает анимированные стикеры, ночной режим, папки для чатов и другие функции. Также в Telegram можно будет увеличить фотографию без её открытия и перемотать видео на 15 секунд за счёт удерживания пальцем левой или правой части экрана.

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Фото: rafapress / Depositphotos.