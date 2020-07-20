Эксперт рассказал, кто пострадает от легализации Telegram в России

Отмена блокировки Telegram в России может ударить по рекламным и маркетинговым агентствам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя агентства Content Review Сергея Половникова.

Роскомнадзор блокировал Telegram в России с апреля 2018 года за отказ предоставить ФСБ ключи для расшифровки сообщений. 18 июня 2020 года по согласованию с Генпрокуратурой ведомство разблокировало мессенджер.

По словам Половникова, после разблокировки в мессенджер вернулись те компании, которые и без того там присутствовали, но не могли это делать официально. Крупные компании и банки размещали рекламу в Telegram и во время блокировки, но делали это через агентства, пояснил эксперт.

«Сейчас это просто стало возможно делать напрямую. Поэтому первые, кто пострадает от того, что Telegram стал легальным – это, конечно, агентства – рекламные и маркетинговые, которые служили прослойкой. Туда же можно отнести различные сервисы, которые позволяли делать ссылки на Telegram, которые открывались, потому что домен t.me был заблокирован», — сказал глава Content Review.

По его мнению, в ближайшем будущем Telegram, потерпевший неудачу с выпуском собственной криптовалюты, запустит новую систему монетизации.

«Что изменится в ближайший год – это 100% будет введена дополнительная система монетизации. Понятно, что у Дурова (основателя Telegram) не получилось с криптовалютой, поэтому Telegram так или иначе начнет либо сам продавать рекламу, либо запустит некий механизм для упорядочивания этого рынка», — считает эксперт.

Он также не исключает, что после отмены блокировки Telegram будет включен в список приложений для предустановки на продаваемые в России устройства.

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