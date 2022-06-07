В Telegram появится Premium-подписка

В сети появилась практически все детали премиальной подписки в Telegram. Стоимость неизвестна. Telegram официально еще не представлял новую возможность для пользователей.

Детали за авторством бывшего разработчика месенджера вирусится в Telegram. Видео опубликовал Telegram-канал «Кабачкова икра». Пользователям подписки будут доступны:

Увеличение лимитов на все в два раза — например, в папке будет помещаться 200 чатов вместо 100, а в основной вкладке можно будет закрепить 10 чатов вместо пяти.

Отключение встроенной рекламы — о лимитах на длительность аудиосообщений пока не сообщается.

Загрузка файлов до 4 ГБ, без подписки — 2 ГБ.

Увеличение скорости загрузки — подписчики получат приоритет при скачивании, что будет влиять и на время.

Расшифровка голосовых сообщений

Премиальные стикеры — у пользователей будет доступ к дополнительным анимированным реакциям на сообщения и эксклюзивным стикерам с полноэкранными эффектами.

Рекламы в конце ленты канала, как и ожидалось, не будет для платных подписчиков. Видео в качестве аватарки у платных подписчиков будет проигрываться и из списка чатов, а не только из профиля. У таких пользователей также будет пометка в виде звезды рядом с именем.

В октябре 2021 года Telegram запустил рекламу в конце ленты в публичных каналах. Пока доход от монетизации не начнет покрывать расходы Telegram на собственное содержание, всю прибыль мессенджер будет забирать себе, сообщили в администрации Telegram. После выхода на необходимые финансовые показатели, мессенджер начнет делиться доходом от рекламы с владельцами каналов.

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