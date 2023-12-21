В Telegram распространяется новая схема мошенничества

Мошенники освоили новый способ похищения денег со счетов граждан, используя возможности подписки Telegram Premium и спекулируя на вступившем в этом году 584-ФЗ, который в том числе регулирует коммуникации банков с клиентами в мессенджерах. Об этом «Известиям» рассказала куратор платформы Народного фронта «Мошеловка» Алла Храпунова.

Схема выглядит следующим образом: злоумышленники создают в Telegram поддельный аккаунт банка, размещают на аватаре его официальный логотип, название и добавляют синюю галочку. Затем они начинают отправлять потенциальной жертве сообщения с рекламой или новостями кредитной организации, завоевывая тем самым его доверие.

А если человек отвечает, что такие рассылки незаконны, мошенники отвечают, что с начала 2023 года вступил в силу 584-ФЗ, который вносит изменения в закон «Об информации, информтехнологиях и о защите информации». И он, мол, позволяет писать клиентам в мессенджерах.

После этого злоумышленники звонят жертве в мессенджер и сообщают, что предлагают услугу страхования оформленного «сегодня» клинтом кредита или уменьшения ежемесячного платежа. Так как клиент у банкаа в тот день ничего не брал, он начинает волноваться и опровергать этот факт.

Клиенту, конечно же, обещают помочь разобраться с ситуацией и перевести на сотрудника службы безопасности. Затем жертве звонят уже на мобильный или в мессенджере, но с поддельного аккаунта представителя службы безопасности банка. Дальше все идет по накатанному сценарию: код безопсности, установка программ удаленного доступа, оформление «зеркального» кредита, перевод денег на «защищенный счет». Сюжет будет зависеть от фантазиии и ресурсов злоумышленника, но их главная цель — похищение средств со счетов граждан, в том числе и взятых ими взаймы.

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