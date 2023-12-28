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В работе мессенджера Telegram произошел сбой

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

В работе Telegram произошел глобальный сбой. Жалобы на некорректную работу мессенджера приходят из городов России, Узбекистана и других стран. В основном они касаются проблем с присоединением к серверу Telegram.

В работе мессенджера Telegram произошел сбой

Пользователи Telegram столкнулись со сбоем в работе мессенджера. Об этом свидетельствуют данные Downdetector.

Пик сбоя пришелся на 20:00-20:15 мск. Большинство жалоб пользователей (62%) связаны с проблемами при подключении к серверу Telegram. 23% жалоб поступило на некорректную работу приложения мессенджера. 14% обращений говорят о невозможности получить сообщения.

Последний крупный сбой в работе Telegram произошел в августе 2023 года. Большинство жалоб поступало на функционирование приложения и доступа к серверам.

Фото на обложке: wichayada suwanachun / Shutterstock

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