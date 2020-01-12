Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) утверждает, что Telegram продавал токены после первичного предложения (ICO). Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на документы SEC.

Комиссия по ценным бумагам США заявила, что Telegram продавал токены после окончания ICO