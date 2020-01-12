Комиссия по ценным бумагам США заявила, что Telegram продавал токены после окончания ICO
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) утверждает, что Telegram продавал токены после первичного предложения (ICO). Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на документы SEC.
Согласно опубликованным счетам, летом 2018 года несколько организаций заключали сделки по продаже токенов.
20 июня фонд Da Vinci Capital смог продать фонду ITI Funds токенов более чем на $2 млн.
2 июля Gem Limited продала токены двум компаниям: Goliat Solutions — на 7,2 млн евро и Space Investments Limited $4,5 млн.
Как пишет SEC, продажи проводились после окончания кампании ICO — она завершилась в начале 2018 года. По мнению комиссии, это может означать, что Telegram либо привлек больше $1,7 млрд в период ICO на исключительных условиях, либо прибегал к помощи андеррайтеров для сбора, так как не смог привлечь указанную сумму.
Ранее в Telegram, заявляли, что кампания не подлежала регистрации и ее предложение было исключительным. Также в Telegram говорили, что она не регулировалась положением D, требующим от организации удостоверяться в том, что покупатели не являются андеррайтерами и не будут продавать токены для получения комиссионных.
Сейчас SEC получила доступ к некоторым платежам и продолжает настаивать на дальнейшем раскрытии информации по сделкам. При этом адвокаты Telegram считают, что эти данные не подпадают под понятие судебных документов.
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