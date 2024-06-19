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В Telegram появился платный сервис для знакомств

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В Telegram появился сервис знакомств TON Dating. К основателям мессенджера — Павлу и Николаю Дуровым — он не имеет никакого отношения. Его запустил бывший руководитель «VK Знакомств» Владимир Махов, пишет издание «Код Дурова».

В Telegram появился платный сервис для знакомств
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Регистрация для женщин бесплатная, а для мужчин платная: 1 месяц — 2,5 тыс. Telegram Stars или 5,7 тыс. рублей. Время, проведенное в приложении, монетизируется.

Потенциальные участники будут проходить многоступенчатую верификацию личности, алгоритм для которой разработан по аналогии с системами безопасности, применяемыми в онлайн-банкинге. Это позволит исключить ботов и фейковые аккаунты.

Инвестиции в создание TON Dating составили $100 тыс. долларов или порядка 9 млн рублей. К 2027 году количество активных пользователей сервиса должно превысить 1 млн человек, планирует Махов. Ядром географии охвата аудитории станут бывшие страны СНГ, Ближний Восток, Европа и Азия. 

Фото на обложке: wichayada suwanachun / Shutterstock

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