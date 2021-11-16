Авторы Telegram-каналов смогут синхронизировать посты с каналами в «Яндекс.Дзене»

Авторы Telegram-каналов получили возможность синхронизировать контент со своими каналами в «Яндекс.Дзене». Блог-платформа запустила бота, который настроит автоматический кросспостинг из Telegram-каналов. Об этом RB.ru сообщили в пресс-службе «Дзена».

Предполагается, что функция поможет авторам находить дополнительную аудиторию, не тратя время не перенос публикаций вручную. Также авторы смогут принять участие в программе поддержки постов, участники которой получают в «Дзене» до 200 тыс. рублей в месяц за популярные посты.

Новую аудиторию смогут найти как крупные, так и нишевые Telegram-каналы. Посты участников программы рекомендуются всем пользователям «Яндекс.Дзена», а алгоритмы площадки будут подыскивать релевантную аудиторию. Посты также индексируются в поиске.

Чтобы настроить кросспостинг из Telegram, нужно создать канал в «Дзене» и добавить бота @zen_sync_bot в администраторы своего канала в Telegram. Далее бот подскажет, как запустить синхронизацию контента.

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Фото на обложке: Unsplash