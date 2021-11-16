Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Авторы Telegram-каналов смогут синхронизировать посты с каналами в «Яндекс.Дзене»

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Авторы Telegram-каналов получили возможность синхронизировать контент со своими каналами в «Яндекс.Дзене». Блог-платформа запустила бота, который настроит автоматический кросспостинг из Telegram-каналов. Об этом RB.ru сообщили в пресс-службе «Дзена».

Авторы Telegram-каналов смогут синхронизировать посты с каналами в «Яндекс.Дзене»

Предполагается, что функция поможет авторам находить дополнительную аудиторию, не тратя время не перенос публикаций вручную. Также авторы смогут принять участие в программе поддержки постов, участники которой получают в «Дзене» до 200 тыс. рублей в месяц за популярные посты.

Новую аудиторию смогут найти как крупные, так и нишевые Telegram-каналы. Посты участников программы рекомендуются всем пользователям «Яндекс.Дзена», а алгоритмы площадки будут подыскивать релевантную аудиторию. Посты также индексируются в поиске.

Чтобы настроить кросспостинг из Telegram, нужно создать канал в «Дзене» и добавить бота @zen_sync_bot в администраторы своего канала в Telegram. Далее бот подскажет, как запустить синхронизацию контента.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: Unsplash

Получить цифровую карту за 40 секунд — легко!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 «В конечном итоге ничего не работает, кроме опыта». Основатель ManyChat — о Долине, фокусах и первом миллионе
  2. 2 Быстрее, проще, удобнее: как Alfa Message меняет привычный банкинг
  3. 3 Что такое клиентский сервис в соцсетях
  4. 4 Как организовать онлайн-выставку в Clubhouse: личный опыт
  5. 5 Как Rambler Group, «Яндекс», Mail.ru Group и Dodo Pizza хантят IT-специалистов в Telegram
Alfa Message
Что такое цифровая карта и почему она нужна уже сегодня?
Узнать больше

ВОЗМОЖНОСТИ

16 ноября 2021

MTS StartUp Hub

17 ноября 2021

AgroCode Data Science Cup

17 ноября 2021

T1 Digital Challenge

Все ВОЗМОЖНОСТИ

ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Самые интересные хакатоны, конкурсы, акселераторы и другие возможности для предпринимателей в одном месте.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма
СВОЁ ДЕЛО ЗА 10 ПИСЕМ
Рассказываем, как не прогореть на старте первого бизнеса. За 2,5 месяца ты прочитаешь советы от опытных предпринимателей, вдохновляющие истории единомышленников и, главное, поймешь, с чего начать свое дело.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма