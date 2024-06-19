Темпы прироста числа продавцов на основных маркетплейсах снизились в 2024 году. Например, на Ozon количество селлеров упало на 14%. Стабильные показатели по снижению числа продавцов показывает AliExpress — селлеров стало на 30% меньше.
- Новости
Количество продавцов на ключевых работающих в России маркетплейсах стало расти гораздо медленными темпами в 2204 году. Об этом говорится в результатах исследования банка «Точка», с которыми ознакомился RB.RU.
Специалисты провели анализ и сопоставили периоды первых пяти месяцев 2023 и 2024 годов. Так, на «Яндекс Маркете» прирост числа продавцов снизился с 89% до 51%, на Wildberries — с 36% до 29%.
По данным исследования, на Ozon темпы прироста количества продавцов в отчетных периодах стало отрицательным — +92% в 2023 году и -14% в 2024 году. Стабильные показатели по снижению числа селлеров демонстрирует AliExpress — -27% против -30%.
Число продавцов на «Мегамаркете» при этом выросло на 127% против роста на 62% в 2023 году.
Фото на обложке: SaiArLawKa2 /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Как оценить объем рынка по методам PAM, TAM, SAM, SOM
- 2 Лекарства вошли в топ-5 популярных трат современной молодежи
- 3 Люди продолжат уходить, если не внедрить эти пять принципов в HR-политику
- 4 «Robotник» копирайтера: какие задачи можно доверить ChatGPT, а что лучше сделать самому
- 5 Компания исследовала 2500 человек, чтобы изучить выгорание — и вот ее выводы
ВОЗМОЖНОСТИ
21 июня 2024
23 июня 2024
23 июня 2024
24 июня 2024
25 июня 2024