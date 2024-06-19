Темпы прироста числа продавцов на основных маркетплейсах снизились в 2024 году

Темпы прироста числа продавцов на основных маркетплейсах снизились в 2024 году. Например, на Ozon количество селлеров упало на 14%. Стабильные показатели по снижению числа продавцов показывает AliExpress — селлеров стало на 30% меньше.

Количество продавцов на ключевых работающих в России маркетплейсах стало расти гораздо медленными темпами в 2204 году. Об этом говорится в результатах исследования банка «Точка», с которыми ознакомился RB.RU.

Специалисты провели анализ и сопоставили периоды первых пяти месяцев 2023 и 2024 годов. Так, на «Яндекс Маркете» прирост числа продавцов снизился с 89% до 51%, на Wildberries — с 36% до 29%.

По данным исследования, на Ozon темпы прироста количества продавцов в отчетных периодах стало отрицательным — +92% в 2023 году и -14% в 2024 году. Стабильные показатели по снижению числа селлеров демонстрирует AliExpress — -27% против -30%.

Число продавцов на «Мегамаркете» при этом выросло на 127% против роста на 62% в 2023 году.

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