Telegram рассказал об обновлении

Telegram накануне рассказал о заключительном обновлении мессенджера в 2019 году. Так, теперь можно отправлять отложенные сообщения при появлении получателя в сети.

Какие изменения ждут пользователей:

Обновлен редактор тем. С его помощью можно настроить градиентные цвета фонов и сообщений.

Отложенные сообщения можно посылать, когда получатель появляется в сети. Это возможно в том случае, если пользователю разрешено видеть статус получателя в сети.

получатель появляется в сети. Это возможно в том случае, если пользователю разрешено видеть статус получателя в сети. При отправке геопозиции стало удобнее выбирать места.

В ночной режим и обратно можно переключиться из меню, расположенного слева.

При просмотре геопозиции в ночном режиме используются темные карты.

При отправке видеозаписей доступен упрощенный интерфейс для выбора качества видео.

Обновились анимации при прокрутке профилей, переключении между сообщениями в чате, использовании поиска и закреплении архива.

Для просмотра фото в профиле пользователя или сообщества, достаточно потянуть профиль вниз.

Можно выделить часть текста в любом сообщении, чтобы скопировать его или поделиться.

Отключение функции Raise to Speak выключает запись ответа после прослушивания голосового сообщения.

Оставаться на связи с пользователями, предпочитающими электронную почту, можно с помощью бота @GmailBot.

В Telegram также рассказали о добавлении еще 31 улучшения и исправления, по одному на каждый день декабря.

Фото: Natee Meepian / Shutterstock.com