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Telegram рассказал об обновлении
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Анна Оленькова
Telegram накануне рассказал о заключительном обновлении мессенджера в 2019 году. Так, теперь можно отправлять отложенные сообщения при появлении получателя в сети.
Telegram рассказал об обновленииАнна Оленькова
Какие изменения ждут пользователей:
- Обновлен редактор тем. С его помощью можно настроить градиентные цвета фонов и сообщений.
- Отложенные сообщения можно посылать, когда получатель появляется в сети. Это возможно в том случае, если пользователю разрешено видеть статус получателя в сети.
- При отправке геопозиции стало удобнее выбирать места.
- В ночной режим и обратно можно переключиться из меню, расположенного слева.
- При просмотре геопозиции в ночном режиме используются темные карты.
- При отправке видеозаписей доступен упрощенный интерфейс для выбора качества видео.
- Обновились анимации при прокрутке профилей, переключении между сообщениями в чате, использовании поиска и закреплении архива.
- Для просмотра фото в профиле пользователя или сообщества, достаточно потянуть профиль вниз.
- Можно выделить часть текста в любом сообщении, чтобы скопировать его или поделиться.
- Отключение функции Raise to Speak выключает запись ответа после прослушивания голосового сообщения.
- Оставаться на связи с пользователями, предпочитающими электронную почту, можно с помощью бота @GmailBot.
В Telegram также рассказали о добавлении еще 31 улучшения и исправления, по одному на каждый день декабря.
Фото: Natee Meepian / Shutterstock.com
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