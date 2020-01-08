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Telegram рассказал об обновлении

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Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

Telegram накануне рассказал о заключительном обновлении мессенджера в 2019 году. Так, теперь можно отправлять отложенные сообщения при появлении получателя в сети.

Telegram рассказал об обновлении

Какие изменения ждут пользователей:

  • Обновлен редактор тем. С его помощью можно настроить градиентные цвета фонов и сообщений.
  • Отложенные сообщения можно посылать, когда получатель появляется в сети. Это возможно в том случае, если пользователю разрешено видеть статус получателя в сети.
  • При отправке геопозиции стало удобнее выбирать места.
  • В ночной режим и обратно можно переключиться из меню, расположенного слева.
  • При просмотре геопозиции в ночном режиме используются темные карты.
  • При отправке видеозаписей доступен упрощенный интерфейс для выбора качества видео.
  • Обновились анимации при прокрутке профилей, переключении между сообщениями в чате, использовании поиска и закреплении архива.
  • Для просмотра фото в профиле пользователя или сообщества, достаточно потянуть профиль вниз.
  • Можно выделить часть текста в любом сообщении, чтобы скопировать его или поделиться.
  • Отключение функции Raise to Speak выключает запись ответа после прослушивания голосового сообщения.
  • Оставаться на связи с пользователями, предпочитающими электронную почту, можно с помощью бота @GmailBot.

В Telegram также рассказали о добавлении еще 31 улучшения и исправления, по одному на каждый день декабря.

Фото: Natee Meepian / Shutterstock.com

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