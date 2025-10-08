Яндекс Директ добавил функцию управления наружной рекламой

Яндекс запустил возможность размещать и управлять цифровой наружной рекламой прямо из интерфейса Яндекс Директа. Теперь рекламодатели могут запускать кампании более чем на 5,5 тыс. экранов в Москве, Санкт-Петербурге и областях, выбирать место и время показа. Более того, они могут отслеживать эффективность размещений, как с привычными онлайн-кампаниями.

Наружная реклама — прямо из интерфейса Директа

Цифровые экраны Яндекса установлены в самых посещаемых точках городов — на фасадах магазинов, в аптеках, пунктах выдачи заказов и на крышах автомобилей такси. Такое размещение обеспечивает высокий охват аудитории: ежемесячно рекламные поверхности Яндекса формируют более 5 млрд потенциальных контактов (OTS).

Ранее запускать кампании на этих экранах могли только участники пилотных проектов, работавшие через менеджеров и агентства. Теперь размещение доступно всем пользователям Яндекс Директа — напрямую, без посредников и сложных технических согласований.

Рекламодатель может полностью контролировать кампанию: выбрать конкретные районы, время суток и длительность показа, задать частоту и при необходимости скорректировать параметры с учётом поведения аудитории. Все действия выполняются в знакомом интерфейсе Директа, без необходимости обращаться к дополнительным сервисам.

Аналитика и прозрачные метрики эффективности

В личном кабинете теперь доступна детальная статистика по каждому размещению: количество потенциальных контактов, фактический охват аудитории, объём и частота показов. Система позволяет наблюдать данные в реальном времени, что делает наружную рекламу ближе к онлайн-форматам по уровню измеримости.

Для бизнеса, которому важно измерить реальный эффект от рекламы, в сервисе доступна расширенная пост-аналитика. На основе lift-исследований система помогает определить, как наружная кампания повлияла на интерес к бренду в поиске, посещаемость офлайн-точек и количество целевых действий клиентов.

Аукционная модель и кросс-канальные сценарии

Размещение цифровой наружной рекламы Яндекс рассчитывает по аукционной модели — за 1 000 потенциальных контактов. Такой подход делает инструмент гибким: цена формируется динамически, в зависимости от времени, локации и спроса на выбранные поверхности.

Рекламодатели также могут объединять наружные кампании с онлайн-рекламой. В интерфейсе Директа доступна настройка ретаргетинга — можно показать рекламу пользователям, которые могли видеть объявления на экранах, или похожим на них аудиториям (look-alike). Это помогает выстраивать сквозную коммуникацию: человек видит бренд на улице, а потом получает релевантное предложение в онлайне.

Как запустить кампанию

Чтобы начать работу, рекламодателю достаточно подать заявку на сайте Яндекс Рекламы. После подтверждения доступ к инструментам наружной рекламы открывается прямо в интерфейсе Директа. Компания может самостоятельно создавать креативы, настраивать расписание показов и управлять бюджетом в режиме реального времени.

Ранее возможность размещения наружной рекламы через Директ была ограничена — ею пользовались только участники тестирования. Теперь это массовый продукт, доступный для малого, среднего и крупного бизнеса.