The Boring Company Илона Маска объявила о «полномасштабном тестировании» Hyperloop

The Boring Company, принадлежащая владельцу Tesla и SpaceX Илону Маску, в cвоем аккаунте в сети Twitter (теперь также принадлежащей миллиардеру) официально объявила о начале масштабной испытательной кампании тоннеля для вакуумного транспорта Hyperloop.

«Полномасштабное испытание Hyperloop началось», — гласит сообщение, сопровождающееся первыми фотографиями автомобиля Tesla внутри тоннеля.

Пользователи воспринимают новость в основном позитивно, но не без доли юмора: «А разве Hyperloop не предназначался для чего-то более существенного, чем просто поездка на Tesla по тоннелю?»

Илон Маск уже давно очарован идеей сверхскоростной транспортной системы на основе вакуумных поездов или капсул. Именно он инициировал конкурс Hyperloop Pod, который собрал вместе идеологов направления (их разработки постепенно развиваются).

Сам Маск создал компанию The Boring Company, которая преимущественно занимается строительством тоннелей.

Они уже функционируют под офисами SpaxeX и деловым центром Лас-Вегаса (где бизнесмен даже запустил движение Tesla и планировал брать за это плату в своих же Dogecoin'ах).

В апреле текущего года The Boring Company закрыла очередной инвестиционный раунд на $675 млн и получила оценку $5,7 млрд.

При этом в подземных тоннелях корпорации используются в основном электромобили, ни о каких сверхзвуковых вакуумных капсулах речь пока не идет.

Прототип такой капсулы, о которой изначально говорил Маск, создала компания Virgin Hyperloop. Двухместную кабину даже испытали с пассажирами в ноябре 2020 года: она разогналась до 172 км/ч, хотя без участников эксперимента разгонялась и до 400 км/ч.

Позже производитель заявил, что скорость и вместимость капсул будут увеличиваться, к 2027 году планируется массовое производство моделей для 28 пассажиров, а к 2030 году – выход на коммерческие предложения.

Фото на обложке: The Boring Company