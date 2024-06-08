Пользователи из разных стран сообщили о сбоях в работе Telegram

Аудитория Telegram пожаловалась на сбой в работе мессенджера. Отмечаются проблемы с сервером, приложением и авторизацией. Это следует из данных Downdetector, где пользователи из разных стран могут оставлять сообщения о проблемах с сервисами.
По данным Downdetector, сообщения о трудностях в работе мессенджера массово стали появляться вечером 8 июня по московскому времени. Более 60% пользователей, сообщивших о проблеме, жалуюта на плохое соединение с сервером, около 30% — на работу приложения, 1% — на процесс авторизации.
Фото: Downdetector
Фото на обложке: Unsplash
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