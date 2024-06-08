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Пользователи из разных стран сообщили о сбоях в работе Telegram

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Светлана Зыкова
Светлана Зыкова

Главный редактор RB.RU

Светлана Зыкова

Аудитория Telegram пожаловалась на сбой в работе мессенджера. Отмечаются проблемы с сервером, приложением и авторизацией. Это следует из данных Downdetector, где пользователи из разных стран могут оставлять сообщения о проблемах с сервисами.

Пользователи из разных стран сообщили о сбоях в работе Telegram

По данным Downdetector, сообщения о трудностях в работе мессенджера массово стали появляться вечером 8 июня по московскому времени. Более 60% пользователей, сообщивших о проблеме, жалуюта на плохое соединение с сервером, около 30% — на работу приложения, 1% — на процесс авторизации.

Сбой телеграм 2024

Фото: Downdetector

Фото на обложке: Unsplash

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