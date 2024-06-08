Аудитория Telegram пожаловалась на сбой в работе мессенджера. Отмечаются проблемы с сервером, приложением и авторизацией. Это следует из данных Downdetector, где пользователи из разных стран могут оставлять сообщения о проблемах с сервисами.

Пользователи из разных стран сообщили о сбоях в работе Telegram