МТС и «Связной» определили лидеров рынка беспроводных наушников в России

Компания Apple по итогам первого полугодия стала лидером на российском рынке беспроводных наушников в денежном выражении, доля составила 40%. При этом проводные наушники впервые потеряли первенство по числу купленных устройств.

Второе место по сумме продаж заняла компания JBL с долей 14%, далее идет Samsung с 13%, Xiaomi — 6%, Sony и Huawei — по 4%», сообщило РИА Новости со ссылкой на МТС.

Информацию о соответствующих показателях по продажам беспроводных наушников подтвердил ритейлер «Связной». По его данным, Apple получила от продаж таких устройств 8,2 млрд рублей, JBL — 2,9 млрд рублей, Samsung — 2,6 млрд рублей.

При этом согласно данным МТС, в количественном выражении лидером рынка беспроводных наушников в России с января по июнь стала компания JBL (20%), далее идут Xiaomi (14%), Apple (11%), Samsung (5%), Honor (4%) и Huawei (2%). В «Связном» добавили, что JBL продала за полгода 971 тыс. беспроводных устройств, Xiaomi — 666 тыс., Apple — 537 тыс.

При этом в МТС отметили, что за первые полгода проводные наушники «впервые потеряли первенство по количеству купленных устройств», их доля на российском рынке наушников составила 47%, продажи упали на 18%.

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Фото: Yasar Turanli / Shutterstock