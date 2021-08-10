Основатель Microsoft Билл Гейтс опустился на пятое место в рейтинге богатейших людей мира по версии Forbes после развода с супругой Мелиндой. Теперь состояние предпринимателя оценивается в $129,6 млрд и уступает капиталу главы Facebook Марка Цукерберга.
По данным издания, на прошлой неделе фонд Cascade Investment, управляющий инвестициями Гейтса, передал Мелинде Гейтс акций на $2,4 млрд. Трансфер прошел в дополнение к уже переданным ей акциям в мае на сумму более $3 млрд. Экс-супруге также отошли акции Канадской национальной железнодорожной компании, автодилера Autination, мексиканских компаний Coca Cola Femsa и Grupo Televisa.
Кроме того, неизвестно сколько получит Мелинда Гейтс в итоге, так как ей могут также достаться дополнительные активы, например акции частных компаний или недвижимость. Детали раздела имущества прописаны в соглашении, его условия не раскрываются.
Пара объявила о планах по разводу в начале мая. Они были женаты с 1994 года.
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Фото: Frederic Legrand - COMEO / Shutterstock
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