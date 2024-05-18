Apple планирует выпустить более тонкую версию iPhone в 2025 году — The Information

The Information узнал о планах Apple выпустить более тонкую версию iPhone в 2025 году. Устройство может появиться одновременно с iPhone 17.

Собеседники издания сообщают, что дизайн устройства, получившего внутреннее кодовое название D23, будет сильно изменен. При этом стоимость нового смартфона может быть выше, чем на iPhone Pro Max, цена на который начинается от $1,2 тыс.

iPhone 15 Pro Max стал самым продаваемым смартфоном в мире по итогам первого квартала 2024 года. Рейтинг составила Counterpoint Research. На долю улучшенной версии самого нового смартфона Apple пришлось 4,4% от проданных в мире смартфонов.

Ранее Apple заключила соглашение с OpenAI об использовании технологий стартапа — в частности ChatGPT — на операцинной системе iOS.

Фото на обложке: Unsplash