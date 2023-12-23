Threads на неделе до 23 декабря стало самым скачиваемым приложением App Store

После выхода приложения Threads от Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) на европейский рынок оно стало на неделе до 23 декабря самым популярным (наиболее скачиваемым) в App Store от Apple.

Приложение Threads, которое по функционалу аналогично X Илона Маска и считается прямым конкурентом этой соцсети, было запущено шесть месяцев назад. Тогда же был пик его популярности: 150 млн загрузок, напоминает Business Insider.

Затем объем скачиваний существенно снизился, но после запуска веб-версии и выхода 14 декабря на рынок Евросоюза, платформа вновь набирает подписчиков.

Уже несколько недель подряд Threads входило в пятерку наиболее популярных приложений в App Store, сразу после запуска в ЕС оно переместилось на второе место после Temu, торговой площадки для товаров со скидкой, а с 20 декабря лидирует в списке самых скачиваемых.

В магазине Google Play Threads занимает пятое место по количеству скачиваемых бесплатных приложений, хотя еще год назад не входило в первую десятку.

За последние три месяца число пользователей Threads, по данным Apptopia, выросло на 17% и составило чуть менее 35 млн человек, а число активных пользователей за месяц увеличилось на 27% и составило чуть менее 140 млн человек. Общее количество загрузок с момента запуска составило 445 млн.

Еще до того, как приложение Threads стало доступно в странах ЕС, платформа продемонстрировала определенную устойчивость, став четвертым самым загружаемым в Apple за весь год.

Это контрастирует с соцсетью X, число ежедневных активных пользователей которой сократилось примерно на 5% за последние три месяца, а количество загрузок остается на самом низком уровне более чем за десятилетие с тех пор, как Маск переименовал платформу и назначил нового гендиректора.

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