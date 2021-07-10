TikTok введет автоматическое удаление видео с обнаженными телами и сценами насилия

TikTok будет использовать автоматизацию для обнаружения и удаления видео, на которых присутствуют изображения обнаженных тел и сцен насилия, пишет Engadget.
Алгоритмы будут искать контент, который нарушает политику в области безопасности несовершеннолетних. Речь идет в том числе о сценах насилия, изображений наготы, секса, контента с пропагандой незаконной деятельности и запрещенных товаров.
При обнаружении нарушений система в тот же момент удалит видео. Разместивший такой контент пользователь сможет подать апелляцию.
TikTok тестировал и настраивал системы для поиска и удаления нарушающего политику контента соцсети в течение 2020 года. Автоматический режим начнет работать в США и Канаде в ближайшие несколько недель.
В TikTok сообщили, что только один случай из 20 автоматических удалений был произведен по ошибке. Компания надеется повысить уровень точности алгоритмов и отмечает, что «запросы на обжалование удаления видео остались неизменными».
Автоматизация должна освободить время сотрудников службы безопасности TikTok, и они смогут сосредоточиться на контенте, требующем более тонкого подхода — например, видео, содержащие запугивание, преследование, дезинформацию, вражду.
Введение алгоритмов особенно важно, поскольку сотрудники службы безопасности смогут смотреть меньше потенциально тревожных видеороликов — например, содержащих сцены жестокого насилия или эксплуатации детей. Engadget отмечает, что Facebook обвиняют в том, что компания делает недостаточно для защиты психического здоровья модераторов контента, которым приходится просматривать тревожный контент.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото: XanderSt / Shutterstock
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Собянин допустил введение нового локдауна из-за отказа бизнеса прививать сотрудников от коронавируса
- 2 Как защитить бизнес от проблемных поставщиков с помощью налоговой оговорки
- 3 «Почта России» повела свой бизнес по популярной модели спин-оффов
- 4 5 причин, по которым проваливается цифровизация бизнеса
- 5 Facebook тестирует новую функцию ленты с тематическим контентом от компаний