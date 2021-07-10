TikTok введет автоматическое удаление видео с обнаженными телами и сценами насилия

TikTok будет использовать автоматизацию для обнаружения и удаления видео, на которых присутствуют изображения обнаженных тел и сцен насилия, пишет Engadget.

Алгоритмы будут искать контент, который нарушает политику в области безопасности несовершеннолетних. Речь идет в том числе о сценах насилия, изображений наготы, секса, контента с пропагандой незаконной деятельности и запрещенных товаров.

При обнаружении нарушений система в тот же момент удалит видео. Разместивший такой контент пользователь сможет подать апелляцию.

TikTok тестировал и настраивал системы для поиска и удаления нарушающего политику контента соцсети в течение 2020 года. Автоматический режим начнет работать в США и Канаде в ближайшие несколько недель.

В TikTok сообщили, что только один случай из 20 автоматических удалений был произведен по ошибке. Компания надеется повысить уровень точности алгоритмов и отмечает, что «запросы на обжалование удаления видео остались неизменными».

Автоматизация должна освободить время сотрудников службы безопасности TikTok, и они смогут сосредоточиться на контенте, требующем более тонкого подхода — например, видео, содержащие запугивание, преследование, дезинформацию, вражду.

Введение алгоритмов особенно важно, поскольку сотрудники службы безопасности смогут смотреть меньше потенциально тревожных видеороликов — например, содержащих сцены жестокого насилия или эксплуатации детей. Engadget отмечает, что Facebook обвиняют в том, что компания делает недостаточно для защиты психического здоровья модераторов контента, которым приходится просматривать тревожный контент.

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Фото: XanderSt / Shutterstock