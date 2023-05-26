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TikTok начал тестировать собственного чат-бота Tako

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Сервис с короткими видео TikTok внедрит собственного чат-бота на базе AI, он получил название Tako, пишет The Verge. Бот предназначен для рекомендаций пользователям в соответствии с их вкусами.

TikTok начал тестировать собственного чат-бота Tako

Компания-владелец сервиса запустила тестирование чат-бота, который, помимо основных функций, умеет отвечать на вопросы, поддерживать диалог.

Компания пока не раскрывает, какую модель AI задействовали для создания чат-бота. Эксперты утверждают, что после его запуска в приложении может существенно измениться система поиска и навигации.

В самой компании говорят, что проект пока на стадии эксперимента, чат-бот недоступен жителям США и Европы. При этом тестовую версию могут испытать пользователи Филиппин, говорится в Twitter-аккаунте компании.

По словам юриста Джоша Гербена, TikTok некоторое время назад подал заявку на регистрацию товарного знака Tako, предназначенного для ПО для чат-бота.

Несмотря на то, что США ведет активную борьбу с китайским приложением, TikTok продолжает набирать популярность во всем мире. Сервис попал в пятерку лидеров на 82% рынках.

Фото на обложке: Mehaniq / Shutterstock

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