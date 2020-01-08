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Эксперты обнаружили уязвимости в приложении TikTok

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Специалисты компании в сфере кибербезопасности Check Point сообщили о «многочисленных уязвимостях» в приложении для обмена короткими видео TikTok. Их данные приводит The Verge.

Эксперты обнаружили уязвимости в приложении TikTok

В Check Point обнаружили, что желающие могли подделать текстовые сообщения, чтобы они выглядели так, будто приходят от TikTok. После того, как пользователь нажимал на ссылку из такого сообщения, хакер получал доступ к учетной записи. В частности, злоумышленник мог загружать и удалять видео и изменять приватность уже опубликованных роликов. 

Также эксперты обнаружили, что инфраструктура TikTok позволяла хакеру перенаправить взломанного пользователя на вредоносный веб-сайт, который выглядел как домашняя страница сервиса.

Check Point уведомили компанию-владельца TikTok об уязвимостях в ноябре. По данным экспертов, приложение исправило эти проблемы.

Представитель TikTok сообщил, что компания просит пользователей сообщать о найденных уязвимостях.

TikTok принадлежит китайской компании ByteDance. У приложения 1,5 млрд пользователей по всему миру. Известно, что на конец мая 2019 года число активных месячных пользователей соцсети в России составляло 8 млн человек.

Фото: Imaginechina-Editorial / Фотобанк Фотодженика

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