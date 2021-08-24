TikTok разрабатывает платформу для создания эффектов дополненной реальности

TikTok запустил собственную платформу для создания эффектов дополненной реальности (AR) под названием TikTok Effect Studio и предложил разработчикам принять участие в закрытом бета-тестировании.

Об этом сообщает TechCrunch.

На сайте под названием Effect House заинтересованные разработчики могут оставить заявку. Для этого им необходимо указать свое имя, адрес электронной почты, информацию об учетной записи в TikTok и название компании, которую они представляют. Кроме того, кандидаты должны рассказать о своем опыте создания эффектов AR и предоставить примеры работ.

Сайт также запрашивает, какую операционную систему используют разработчики на своем компьютере: macOS или Windows, и будут ли они тестировать Effect Studio для личных или рабочих целей.

Еще в середине августа консультант по рабочим сетям Мэтт Наварра рассказал в своем Twitter-аккаунте о новом проекте TikTok.

Компания подтвердила, что новая платформа была запущена ранее в августе, но до сих пор находится на ранних стадиях тестирования. В TikTok, подчеркнули, что Effect Studio является экспериментом, и что далеко не все экспериментальные проекты удается в итоге запустить, а другие проекты могут претерпеть значительные изменения между стадиями бета-тестирования и общего доступа.

На данный момент Effect Studio доступна лишь в некоторых странах, включая США. Компания не сообщила, когда новые инструменты станут доступны широкому кругу пользователей.

«Мы всегда думаем о новых способах принести пользу нашему сообществу и обогатить опыт использования TikTok. В настоящее время мы экспериментируем с тем, как предоставить авторам дополнительные инструменты для воплощения их творческих идей в жизнь», — рассказал представитель компании в интервью TechCrunch.

Ранее Facebook сообщила о том, что соберет команду для работы над «метавселенной» — концепцией на основе дополненной (AR) и виртуальной реальностей (VR).

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Фото: XanderSt / Shutterstock