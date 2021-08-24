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TikTok разрабатывает платформу для создания эффектов дополненной реальности

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Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

TikTok запустил собственную платформу для создания эффектов дополненной реальности (AR) под названием TikTok Effect Studio и предложил разработчикам принять участие в закрытом бета-тестировании.

TikTok разрабатывает платформу для создания эффектов дополненной реальности

Об этом сообщает TechCrunch.

На сайте под названием Effect House заинтересованные разработчики могут оставить заявку. Для этого им необходимо указать свое имя, адрес электронной почты, информацию об учетной записи в TikTok и название компании, которую они представляют. Кроме того, кандидаты должны рассказать о своем опыте создания эффектов AR и предоставить примеры работ.

Сайт также запрашивает, какую операционную систему используют разработчики на своем компьютере: macOS или Windows, и будут ли они тестировать Effect Studio для личных или рабочих целей.

Еще в середине августа консультант по рабочим сетям Мэтт Наварра рассказал в своем Twitter-аккаунте о новом проекте TikTok. 

Компания подтвердила, что новая платформа была запущена ранее в августе, но до сих пор находится на ранних стадиях тестирования. В TikTok, подчеркнули, что Effect Studio является экспериментом, и что далеко не все экспериментальные проекты удается в итоге запустить, а другие проекты могут претерпеть значительные изменения между стадиями бета-тестирования и общего доступа.

На данный момент Effect Studio доступна лишь в некоторых странах, включая США. Компания не сообщила, когда новые инструменты станут доступны широкому кругу пользователей.

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«Мы всегда думаем о новых способах принести пользу нашему сообществу и обогатить опыт использования TikTok. В настоящее время мы экспериментируем с тем, как предоставить авторам дополнительные инструменты для воплощения их творческих идей в жизнь», — рассказал представитель компании в интервью TechCrunch.

Ранее Facebook сообщила о том, что соберет команду для работы над «метавселенной» — концепцией на основе дополненной (AR) и виртуальной реальностей (VR).

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Фото: XanderSt / Shutterstock

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