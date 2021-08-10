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TikTok обогнал Facebook по количеству скачиваний приложения в мире

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Китайское мобильное приложение для создания и просмотра коротких видео TikTok обогнало Facebook по количеству скачиваний в 2020 году во всем мире, показало глобальное исследование Nikkei.

TikTok обогнал Facebook по количеству скачиваний приложения в мире

Общее время просмотра TikTok в США и Великобритании больше, чем у YouTube, и короткие видеоролики будут продолжать привлекать внимание, отмечает Nikkei Asia. Что касается контента, музыка и юмор становятся все более популярными.

Топ-10 приложений по количеству скачиваний в 2020 году:

  1. TikTok
  2. Facebook
  3. WhatsApp
  4. Instagram
  5. Facebook Messenger
  6. Snapchat
  7. Telegram
  8. Likee
  9. Pinterest
  10. Twitter

Китайская ByteDance запустила международную версию TikTok в 2017 году и с тех пор обогнала Facebook, WhatsApp, Instagram и Facebook Messenger — все они принадлежат Facebook — по количеству загрузок даже в США.

Успех TikTok обусловлен в том числе пандемией коронавируса, а Telegram, который поднялся с восьмой на седью строчку рейтинга, — новой политикой WhatsApp.

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Фото: Unsplash

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