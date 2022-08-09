Владельцы TikTok приобрели сеть клиник для расширения возможностей в медицинской сфере

Китайский холдинг ByteDance, которому принадлежит TikTok, заплатил около 10 млрд юаней (примерно $1,5 млрд) за одну из крупнейших частных сетей клиник в стране Amcare.

Ранее у ByteDance был лишь тридцатипроцентный пакет акций Amcare Healthcare, которая управляет 14-ю медицинскими объектами от Пекина до Шэньчжэня, пишет Bloomberg.

Теперь же две дочерние компании владельцев TikTok стали обладателями 100%-ной доли в сети, специализирующейся на здоровье детей и женщин.

При этом приложение Xiaohe от холдинга ByteDance конкурирует на рынке с аналогичными онлайн-консультациями от Alibaba и Ping An.

Приложения помогают получить экспертное мнение врача в том числе и без посещения больниц и оздоровительных центров.

Именно в Xiaohe подтвердили приобретение сети Amcare холдингом ByteDance, хотя и без точного указания размера сделки.

Известно только, что соглашение является одним из крупнейших в китайской технологической индустрии с тех пор, как регуляторы начали сдерживать «беспорядочную экспансию капитала» в конце 2020 года, препятствуя крупным приобретениям Alibaba и Tencent для выхода на новые рынки и доминирования на них.

До поглощения холдингом ByteDance инвесторами сети Amcare были Hillhouse Capital, China Renaissance и др.

Помимо TikTok, а теперь еще и Amcare, в портфеле теряющего капитализацию и ищущего роста в новых областях ByteDance есть также образовательные платформы, стартап-производство роботов-уборщиков, сети кафе и кофеен и другие бизнесы.

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