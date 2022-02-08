TikTok обновляет правила пользования: трансгендеров будет запрещено называть реальными именами

TikTok обновляет политику пользования. Платформа ужесточает правила, касающиеся публикаций роликов с челленджами и опасными действиями, пропагандой неправильного питания и всего контента, который связан с ЛГБТ-сообществом и формами сексизма.

Обновленные правила пользования TikTok вступят в силу «в течение следующих недель», уточнили в пресс-службе платформы коротких видео.

Вот некоторые из новых правил:

Ролики с челленджами и опасными действиями , в частности мистификациями на тему суицида, выделят в отдельную категорию (на данный момент они входят в раздел «Самоубийство, самоповреждения и опасные действия»). В раздел добавят инструкцию по публикации таких роликов.

и , в частности мистификациями на тему суицида, выделят в (на данный момент они входят в раздел «Самоубийство, самоповреждения и опасные действия»). В раздел добавят инструкцию по публикации таких роликов. Видео с пропагандой неправильного питания будут удаляться . К такому решению в TikTok пришли после консультаций с врачами и экспертами в профессиональной области. На данный момент на платформе удаляется только контент, пропагандирующий расстройства пищевого поведения .

будут . К такому решению в TikTok пришли после консультаций с врачами и экспертами в профессиональной области. На данный момент на платформе удаляется только контент, пропагандирующий расстройства . Понятия, связанные с репаративной или переориентирующей терапией и женоненавистничеством как формой сексизма, будут конкретизированы. Другими словами, в правилах TikTok появятся определения «трансгендер», «бисексуал» и другие. По информации TechCrunch, на платформе будет запрещено называть трансгендеров их реальными именами, а также причислять человека, сменившего пол, к его реальной гендерной идентичности.

В TikTok также отчитались о количестве удаленных с платформы запрещенных к публикации роликов. В России таких видео удалили 6,8 млн за третий квартал 2021 года – это второе место в списке стран по числу удаленного запрещенного контента.

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