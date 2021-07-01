TikTok увеличит максимальную продолжительность загружаемых роликов до 3 минут. Ранее соцсеть тестировала эту функцию на ограниченном кругу пользователей, но «в ближайшие несколько недель» она станет доступна всем.

«В ближайшие несколько недель мы запустим возможность создавать более долгие видео в TikTok для всех и предоставим нашему международному сообществу большую свободу действий в том, что касается съемки, загрузки и редактирования непосредственно в TikTok видеороликов длительностью до трех минут», – сказано в сообщении TikTok, принадлежащей китайской ByteDance.

В настоящее время в TikTok можно загружать ролики длительностью не более 60 секунд.

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