Выручка владельца TikTok замедлилась до 70% год к году из-за давления китайских властей

Китайская ByteDance, которая владеет TikTok, по итогам последнего финансового года увеличила выручку лишь на 70%. В 2020 году компания заработала на 100% больше год к году. Аналитики связывают снижение доходов с давлением китайских властей на технологический сектор.

О том, что выручка ByteDance в 2021 финансовом году составила $58 млрд, пишет Reuters со ссылкой на источники.

В 2020 году китайская компания заработала $34,3 млрд – выручка к 2019 году увеличилась на 100%. По итогам прошедшего года ByteDance смогла увеличить выручку лишь на 70%. Рост значительно замедлился из-за давления властей Китая на компании технологического сектора, предположило издание.

Накануне агентство Bloomberg сообщило, что ByteDance серьезно сократила свое инвестиционное подразделение из-за опасений по поводу ужесточения контроля со стороны властей. Отдел венчурных инвестиций компания ликвидировала, а стратегических – подвергла реструктуризации.

ByteDance планировала провести IPO в США в прошлом году, но передумала из-за новой политики государства в отношении технологических компаний. Летом 2021 года компания сообщила, что все-таки проведет IPO, но в Гонконге. Разместиться на бирже ByteDance намерена в начале 2022 года.

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