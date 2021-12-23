TikTok стал самым посещаемым сайтом в 2021 году

В 2021 году TikTok определил Google в рейтинге самых посещаемых сайтов. Видеосервис впервые оказался в мировых лидерах в феврале и удерживал позиции с августа. В прошлом году TikTok был лишь на седьмом месте по посещаемости в рейтинге Cloudflare.
TikTok набрал популярность за счет особого рекомендательного алгоритма, который демонстрировал пользователям те ролики, которые им могут понравиться, пишет The Wall Street Journal.
Cloudflare для составления рейтинга применила свои данные о глобальных моделях интернет-трафика, включая использование приложений пользователями и посещение ими сайтов в веб-браузерах
В это году Google занял второе место в этом рейтинге. За компанией в порядке убывания расположились Facebook, Microsoft, Apple, Amazon, Netflix, YouTube, Twitter и WhatsApp.
Cloudflare в рейтинге не учитывал соцсеть Instagram, ее заменили на мессенджер WhatsApp.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото на обложке: Unsplash
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 TikTok изменит алгоритм ради разнообразия и безопасности контента
- 2 Разработка игры на основе тренда из TikTok: что для этого нужно?
- 3 Как бренду продвигаться в TikTok в 2022 году?
- 4 Бизнес активно осваивает TikTok — как найти тиктокера и построить плодотворное сотрудничество?
- 5 Где искать креативных специалистов? Попробуйте в TikTok
ВОЗМОЖНОСТИ
24 декабря 2021
25 декабря 2021
30 декабря 2021