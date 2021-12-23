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TikTok стал самым посещаемым сайтом в 2021 году

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В 2021 году TikTok определил Google в рейтинге самых посещаемых сайтов. Видеосервис впервые оказался в мировых лидерах в феврале и удерживал позиции с августа. В прошлом году TikTok был лишь на седьмом месте по посещаемости в рейтинге Cloudflare.

TikTok стал самым посещаемым сайтом в 2021 году

TikTok набрал популярность за счет особого рекомендательного алгоритма, который демонстрировал пользователям те ролики, которые им могут понравиться, пишет The Wall Street Journal.

Cloudflare для составления рейтинга применила свои данные о глобальных моделях интернет-трафика, включая использование приложений пользователями и посещение ими сайтов в веб-браузерах

В это году Google занял второе место в этом рейтинге. За компанией в порядке убывания расположились Facebook, Microsoft, Apple, Amazon, Netflix, YouTube, Twitter и WhatsApp. 

Cloudflare в рейтинге не учитывал соцсеть Instagram, ее заменили на мессенджер WhatsApp. 

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Фото на обложке: Unsplash

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