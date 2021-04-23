Больше времени на TikTok: социальная сеть обошла «ВКонтакте» по популярности

Согласно закрытым данным аналитической компании AppAnnie, за неделю с 4 по 10 апреля все пользователи «ВКонтакте» провели в мобильном приложении 11,08 млрд минут, а в TikTok — 13,93 млрд минут, сообщает РБК.



До апреля 2021 года «ВКонтакте» была лидером по времени, проведенному пользователями внутри приложений. Сейчас вслед за TikTok и «ВКонтакте» идут Instagram, «Одноклассники» и Facebook.



При этом впервые показатели TikTok и «ВКонтакте» сравнялись в конце декабря 2020 года: тогда их аудитория проводила на них около 12,5 млрд минут за неделю. Но по времени, проведенному пользователями платформы iOS, TikTok обошел «ВКонтакте» еще летом 2020 года, в то время как на Android — только в апреле этого года.



Недельная аудитория TikTok значительно ниже и составляла около 29 млн человек (9,8 млн на iOS и почти вдвое больше — на Android), тогда как у «ВКонтакте» показатель равен 49 млн человек (около 11,9 млн на iOS и 37 млн на Android), следует из данных AppAnnie. По времени, проведённому в среднем одним пользователем в приложении за неделю, TikTok и «ВКонтакте» сравнялись в начале 2020 года — тогда этот показатель был свыше четырех часов.



Директор по маркетингу Brand Analytics Василий Чёрный заявил РБК что, несмотря на то что аудитория TikTok значительно меньше, чем у «ВКонтакте», соцсеть смогла обойти приложение VK по суммарному времени, проведенному в приложении всеми ее пользователями. Это говорит о том, что среднее время, проведенное пользователем в TikTok, существенно выше аналогичного показателя российской соцсети. «TikTok действительно стал тайм-киллером. И эта информация требует осмысления», — отметил Чёрный.

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Фото: tashatuvango / Depositphotos.