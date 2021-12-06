TikTok назвал самые популярные в России видео за 2021 год

TikTok представил самые популярные видеоролики российских пользователей соцсети и самые популярные треки, которые они использовали для создания роликов в 2021 году.
Самым популярным в России стало видео пользователя @hoootdogs, в котором одна собака рисует на мольберте красками другую собаку.
@hoootdogs
Поняли кого Оскар нарисовал?😝🎨 Is it similar?🐶♬ everything sucks - vaultboy
На втором месте видео пользователя @toridar_hair на котором представлен необычный способ окаршивания волос.
@toridar_hair #hiddenhair #скрытоеокрашивание #redhair #красныеволосы ♬ I See Red - Everybody Loves An Outlaw
Третью строчку в списке самых популярные видео занял ролик с идеей игры для большой компании.
@bip.house ♬ MONEY - 리사 (LISA)
Также TikTok назвал самые популярные треки среди российских инфлюенсеров. В топ-5 вошли:
- «Моя голова винтом» — kostromins;
- «Уляля» — Гербер;
- «Ратата» — Konfuz;
- «Wake Up!» — Cheese People;
- «Синий Lamborghini» — Rakhim.
По данным TikTok, в 2021 году более 1 млрд пользователей заходили на платформу, чтобы поделиться своими роликами.
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Фото на обложке: XanderSt /
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