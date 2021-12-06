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TikTok назвал самые популярные в России видео за 2021 год

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

TikTok представил самые популярные видеоролики российских пользователей соцсети и самые популярные треки, которые они использовали для создания роликов в 2021 году.

TikTok назвал самые популярные в России видео за 2021 год

Самым популярным в России стало видео пользователя @hoootdogs, в котором одна собака рисует на мольберте красками другую собаку.

@hoootdogs

Поняли кого Оскар нарисовал?😝🎨 Is it similar?🐶

♬ everything sucks - vaultboy

На втором месте видео пользователя @toridar_hair на котором представлен необычный способ окаршивания волос.

@toridar_hair #hiddenhair #скрытоеокрашивание #redhair #красныеволосы ♬ I See Red - Everybody Loves An Outlaw

Третью строчку в списке самых популярные видео занял ролик с идеей игры для большой компании.

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@bip.house

♬ MONEY - 리사 (LISA)

Также TikTok назвал самые популярные треки среди российских инфлюенсеров. В топ-5 вошли:

  • «Моя голова винтом» — kostromins;
  • «Уляля» — Гербер;
  • «Ратата» — Konfuz;
  • «Wake Up!» — Cheese People;
  • «Синий Lamborghini» — Rakhim.

По данным TikTok, в 2021 году более 1 млрд пользователей заходили на платформу, чтобы поделиться своими роликами.

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Фото на обложке: XanderSt / Shutterstock

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