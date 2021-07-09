«6 дней в неделю по 12 часов»: TikTok отменит обязательные сверхурочные работы

Китайская компания ByteDance, владеющая соцсетью TikTok, отменит обязательные сверхурочные работы. Из-за политики фирмы ее сотрудники были вынуждены работать по 12 часов 6 дней в неделю. После коррекции графика зарплаты персонала могут снизиться на 20%.
На данный момент сотрудники ByteDance работают по схеме «996» – с девяти утра до девяти вечера шесть дней в неделю. С 1 августа компания отменит обязательную работу в воскресенье, пишет Reuters.
Почему ByteDance приняли такое решение издание не сообщает, однако приводит информацию о сообщениях в СМИ, что в январе погибли двое сотрудников ритейлера Pinduoduo, которая также работает по схеме «996».
Согласно китайскому законодательству, работа в выходной день должна оплачиваться вдвойне, поэтому зарплаты сотрудников ByteDance из-за коррекции рабочего графика, по подсчетам Reuters, могут упасть на 20%.
Ранее обязательные работы по воскресеньям отменила конкурирующая с ByteDance компания Kuaishou, по информации Financial Times, как раз для того, чтобы снизить затраты на зарплату сотрудникам.
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