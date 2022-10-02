TikTok скооперировался с TalkShopLive для продвижения онлайн-продаж в США

Проект TikTok по продаже товаров во время прямых трансляций live shopping выходит на новые рынки. В США онлайн-шопинг в соцсети будет развиваться с привлечением аутсорсинговых ресурсов компании-партнера TalkShopLive.

Изначально в планах соцмедийной корпорации было развитие на европейском рынке, но первые собственные эксперименты с электронной коммерцией в Великобритании оказались не настолько успешными, как ожидалось, пишет Financial Times.

Магазин TikTok, позволяющий пользователям покупать товары по ссылкам на экране приложения во время прямых трансляций, весьма популярен в Таиланде, Малайзии, Вьетнаме, Сингапуре, на Филиппинах и в Индонезии.

Максимально прибыльной оказалась эта модель для дочернего приложения TikTok в Китае Douyin, продажи которого за 12 месяцев до мая выросли более чем в три раза в годовом исчислении.

За этот период ежемесячно проводилось около 9 млн прямых трансляций электронной коммерции, было продано более 10 млрд товаров.

В Европе первой страной для тестового запуска онлайн-продаж вне азиатского региона стала Великобритания.

Результаты оказались не такими радужными, поэтому было принято решение проект в этой части света пока заморозить и переключиться на Северную Америку.

В США представители TikTok будут работать в связке с базирующейся в Лос-Анджелесе технологической компанией TalkShopLive.

Предполагаемое партнерство пока анонсировано лишь на словах, никаких официальных договоренностей компании еще не подписали.

По словам двух человек, знакомых с планами компании, TikTok предоставит базовую технологию и поддержку для прямых трансляций, проводимых медийными лицами, брендами и розничными продавцами, которые хотят продвигать свои товары через приложение.

TalkShopLive же будет обеспечивать технологическую инфраструктуру для онлайн-шоппинга.

Среди клиентов этой компании с четырехлетним опытом работы в сфере онлайн-торговли – Walmart и Microsoft MSN Shopping.

TalkShopLive привлек $ 6 млн в июле прошлого года в рамках инвестиционного раунда, возглавляемого Raine Ventures.

Ожидается, что функция live shopping станет доступна крупными брендами из США уже через месяц в преддверии сезона отпусков.

По данным анонимных источников, TalkShopLive получит около 10% комиссионных от продаж во время прямых трансляций в TikTok.

Фото на обложке: Josh Rose / Unsplash