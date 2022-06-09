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TikTok вслед за Instagram* позволит контролировать свое время в приложении

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

TikTok запустит функцию ограничения времени, проведенного за листанием ленты. Ранее то же самое сделал Instagram*. Пользователи TikTok будут получать уведомления, когда установленный ими срок на время в приложении подойдет к концу.

TikTok вслед за Instagram* позволит контролировать свое время в приложении

О планах по внедрению новой функции сообщается на официальной сайте TikTok.

Опцию контроля проведенного времени в приложении запустят в ближайшие недели. Пользователи смогут сами устанавливать количество времени, которое они хотят проводить за листанием ленты. Когда время будет подходить к концу, приложение отправит уведомление об этом и предложит «передохнуть».

Ранее аналогичную опцию запустил Instagram (принадлежит Meta Platforms, деятельность которой признана экстремистской на территории РФ). Она получила название «Сделай перерыв» и имеет схожий функционал.

В феврале стало известно, что в TikTok будет запрещено называть трансгендеров реальными именами. Из обновленной политики пользования следует, что понятия, связанные с репаративной или переориентирующей терапией и женоненавистничеством как формой сексизма, будут конкретизированы.

Фото на обложке: Ascannio / Shutterstock

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