В России появился аналог TikTok для просмотра ТВ-контента

«Национальная медиа группа» (НМГ) начала тестировать мобильное приложения «Сторис», которое предназначено для просмотра коротких видео в вертикальном формате — сериалов, шоу и передач. Об этом говорится в сообщении компании.

Проект ориентирован на телезрителей-пользователей смартфонов и планшетов, предпочитающих мобильное потребление медиаконтента, объяснили в НМГ. Это первое подобное приложение в России, заявили в компании.

«Все соцсети, которые существуют — это все-таки пользовательский контент, пусть где-то даже относительно профессионально снятый. Мы же говорим, в первую очередь, о платформе только для профессионального короткого контента», — прокомментировала запуск продукта генеральный директор НМГ Светлана Баланова в интервью РБК.

На первом этапе пользователи смогут смотреть в «Сторис» сериалы телеканала «Dомашний», которые будут адаптированы под вертикальный формат. Каждый эпизод длится от 1 до 3 минут. Затем в сервис каждую неделю начнут добавлять сериалы «Dомашнего». Также в приложении появятся шоу и сериалы других телеканалов из активов медиахолдинга, включая телеканалы «Че!» и СТС. Пока доступ к сервису можно будет получить только по приглашениям.

Также НМГ планирует развивать в «Сторис» персонализированные рекоммендации и сотрудничать с партнерами для кросс-промо и бонусных программ. Монетизация реализована через систему виртуальной валюты: пользователи смогут зарабатывать «монеты» за просмотр рекламы и использовать их для доступа к новым сериям.

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