Тим Кук получил от Apple акции на $750 млн в честь десятилетия на посту главы компании

Генеральный директор Apple Тим Кук получил 5 млн акций компании общей стоимостью $750 млн в качестве итогового бонуса за 10 лет работы во главе корпорации.
Об этом сообщает CNBC со ссылкой на данные Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). По соглашению, подписанному в 2011 году, бонус Кука был привязан к стоимости акций в сравнении с другими компаниями S&P 500.
Кук получил максимальное количество акций, на которое он имел право по прошлому соглашению. Apple входила в первую треть компаний S&P 500 с общей прибылью акционеров 191,83% за последние три года. Она занимала 13 место среди 442 компаний, представленных в фондовом индексе.
Этот транш акций был заключительной частью компенсационного пакета, выданному в 2011 году, и в прошлом году генеральный директор получил новый компенсационный пакет сроком до 2026 года.
Тим Кук занял пост генерального директора Apple после ухода с поста сооснователя корпорации Стива Джобса из-за продолжительной болезни. С момента прихода Кука капитализация компании выросла с $350 млрд до $2 трлн, а стоимость акций — более чем на 1200%.
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