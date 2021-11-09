Глава Apple Тим Кук признался, что инвестирует в криптовалюты

Глава Apple Тим Кук признался в интервью The New York Times, что инвестирует в криптовалюты, а также рассказал, что Apple изучает возможности их использования. Однако в «ближайшее время» компания не планирует принимать оплату в такой валюте, сказал Кук.

Тим Кук рассказал, что сам инвестирует в криптовалюты. Он считает это целесообразным ради диверсификации вложений, однако никогда не дает советы по инвестициям. В интервью The New York Times Кук не сообщил, в какие именно криптовалюты совершил вложения.

Также глава Apple пояснил, что в «ближайшее время» Apple не планирует принимать оплату в криптовалюте и не собирается инвестировать в них, однако компания изучает возможности их использования.

9 ноября котировки биткоина в очередной раз установили рекорд. Цена одной монеты достигала $68,5 тысяч, однако по данным на 21:40 мск, биткоин торгуется по $66,8 тысяч за штуку.

Ethereum также находится в районе исторических максимумов и торгуется по $4,7 тысяч за одну монету.

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