Глава Apple Тим Кук признался, что инвестирует в криптовалюты

Глава Apple Тим Кук признался в интервью The New York Times, что инвестирует в криптовалюты, а также рассказал, что Apple изучает возможности их использования. Однако в «ближайшее время» компания не планирует принимать оплату в такой валюте, сказал Кук.
Тим Кук рассказал, что сам инвестирует в криптовалюты. Он считает это целесообразным ради диверсификации вложений, однако никогда не дает советы по инвестициям. В интервью The New York Times Кук не сообщил, в какие именно криптовалюты совершил вложения.
Также глава Apple пояснил, что в «ближайшее время» Apple не планирует принимать оплату в криптовалюте и не собирается инвестировать в них, однако компания изучает возможности их использования.
9 ноября котировки биткоина в очередной раз установили рекорд. Цена одной монеты достигала $68,5 тысяч, однако по данным на 21:40 мск, биткоин торгуется по $66,8 тысяч за штуку.
Ethereum также находится в районе исторических максимумов и торгуется по $4,7 тысяч за одну монету.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото на обложке: Ron Adar /
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Как нововведения Apple изменят работу в офисе
- 2 18 успешных управленцев, которые встают очень рано
- 3 Бренд одежды лоу-сегмента Martlet привлёк $300 тысяч от агентства Blacklight
- 4 Владелец сети «Красное & Белое» отложил IPO «в связи со сложившимися рыночными условиями»
- 5 Ценовой диапазон акций «СПБ Биржи» в рамках IPO составит от $10,5 до $11,5
ВОЗМОЖНОСТИ
09 ноября 2021
09 ноября 2021
09 ноября 2021