Тим Кук рассказал о своём уходе из Apple

Глава корпорации Apple Тим Кук задумался об уходе со своего поста. По его словам, он может покинуть компанию, но назвать точную дату Кук затруднился.

Во время недавного интервью изданию The New York Times Куку задали вопрос, останется ли он главой Apple ещё на 10 лет.

«Ещё 10 лет? Возможно, нет. Но я могу сказать вам, что сейчас чувствую себя хорошо и пока не могу назвать точную дату. Однако 10 лет — это долгий срок и, вероятно, мое дальнейшее руководство компанией продлится не более 10 лет», — рассказал Кук.

Кук также добавил, что пока не может сказать, чем он займётся после того, как покинет Apple. Топ-менеджер заявил, что в настоящий момент он не представляет своей жизни без компании.

Тим Кук работает в Apple с 1998 года. Летом 2011-го Кук сменил Стива Джобса на посту гендиректора Apple в связи с продолжительной болезнью сооснователя корпорации.

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