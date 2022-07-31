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Тимати пообещал, что «чудовищных ребрендингов» Starbucks не будет

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Тимати в личном блоге запрещенной в РФ сети Instagram (принадлежит признанной экстремистской в России корпорации Meta) сообщил, что «теперь официально» все активы сети Starbucks в России перешли к нему и к ресторатору Антону Пинскому.

Тимати пообещал, что «чудовищных ребрендингов» Starbucks не будет

По словам рэпера, «чудовищных ребрендингов не предвидится», у лучших дизайнеров страны появится шанс войти в истории с новым лого заведений, а у будущих посетителей есть возможность высказать пожелания к будущему меню.

Тимати предложил мастерам визуального креатива «проявить себя» и присылать на указанную почту свои варианты логотипа, которому предстоит заменить знаменитую «Русалочку».

Он предположил, что название кофейни на работах должно быть SUPER COFFEE, но при этом уточнил, что это «не является офф. названием», и попросил журналистов «не выдергивать из контекста» эту информацию.

Логотип бывшей сети Starbucks следует изобразить, «не забывая, что это теперь на сто процентов Российский бренд», а успеть нужно до понедельника.

«Самый крутой дизайн украсит свыше двухсот адресов до сентября и будет щедро оплачен».

Новый совладелец сети отметил, что перед партнерами стоит «достаточно амбициозная задача: сделать со старта лучше, чем то, что строилось десятилетиями за океаном».

Тем не менее, он уверен в своих силах, а «пройдя месяц дегустаций и прогонов кухни и работы с лучшими бариста страны», вообще готов смело заявить, что «не разочарует многомиллионную армию любителей кофе».

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Тимати обещает выдать «продукт качества совершено нового уровня», а также дает шанс будущим посетителям высказать свои идеи о том, что они хотят «видеть в меню, по кофе и еде».

«У нас есть шанс не просто поменять вывеску, а сделать реальный, живой кейс крутого импортозамещения!»

Открытие ожидается в августе.

Фото на обложке: engin akyurt / Unsplash

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