Инвестгруппа Геннадия Тимченко продала компанию «Акваника»

Инвестиционная группа Геннадия Тимченко Volga Group продала бизнес по производству напитков, бренд «Акваника» приобрел предприниматель Михаил Сосков, выяснил РБК. Сумма сделки не раскрывается.

Отмечается, что на мощностях «Акваникb» будут разливать, в частности, напитки «Черноголовки». При этом, как утверждает источник, Сосков является одним из партнеров этого производителя.

«Акваника» была основана в 2007 году, ее новым владельцем стало АО «Центр Лок», принадлежащее Соскову. Предприниматель подтвердил изданию факт сделки с Volga Group.

В самой группе отказались раскрывать стоимость покупки.

«Сделка носила денежный характер, прошла по справедливой рыночной цене. Другие детали сделки не комментируем», — сказали изданию в Volga Group.

В 2017 году «Infoline-аналитика» оценила весь бизнес «Акваники» примерно в 1,5 млрд рублей. Сегодня ее стоимость, по данным аналитической компании, не превышает 1 млрд рублей.

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