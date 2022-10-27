Инвестгруппа Геннадия Тимченко продала компанию «Акваника»

Инвестиционная группа Геннадия Тимченко Volga Group продала бизнес по производству напитков, бренд «Акваника» приобрел предприниматель Михаил Сосков, выяснил РБК. Сумма сделки не раскрывается.
Отмечается, что на мощностях «Акваникb» будут разливать, в частности, напитки «Черноголовки». При этом, как утверждает источник, Сосков является одним из партнеров этого производителя.
«Акваника» была основана в 2007 году, ее новым владельцем стало АО «Центр Лок», принадлежащее Соскову. Предприниматель подтвердил изданию факт сделки с Volga Group.
В самой группе отказались раскрывать стоимость покупки.
«Сделка носила денежный характер, прошла по справедливой рыночной цене. Другие детали сделки не комментируем», — сказали изданию в Volga Group.
В 2017 году «Infoline-аналитика» оценила весь бизнес «Акваники» примерно в 1,5 млрд рублей. Сегодня ее стоимость, по данным аналитической компании, не превышает 1 млрд рублей.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Burger King во «Внуково» добавит в меню вино
- 2 От банка для подростков до «зеленого» калькулятора: 10 ведущих стартапов Парижа
- 3 Что изменилось для общепита с начала маркировки для HoReCa?
- 4 Новое в санитарных нормах общепита: что учесть владельцам
- 5 Америка ищет таланты: что позволит фудтех-проектам удержаться на рынке?
ВОЗМОЖНОСТИ
28 октября 2022
30 октября 2022
30 октября 2022