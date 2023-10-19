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Банковское приложение «Тинькофф» появилось в App Store под видом сервиса для хранения документов

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

«Тинькофф банк» сообщил, что его приложение стало вновь доступно в магазине App Store от Apple. Теперь его можно скачать под видом приложения для хранения документов DocStorage.

Банковское приложение «Тинькофф» появилось в App Store под видом сервиса для хранения документов

Пользователи старого приложения «Тинькофф» 19 октября получили уведомление, в котором говорится о том, что приложение банка вновь появилось в App Store. По ссылке предлагается скачать приложение для хранения документов DocStorage.

Скриншот RB.RU

RB.RU убедился, что после скачивания пользователи получают доступ к традиционному сервису «Тинькофф».

Получить ссылку на скачивание нового приложения можно также по ссылке в Telegram-канале кредитной организации. 

Приложения «Тинькофф банка» недоступны в App Store с марте 2023 года после санкций Евросоюза. Кроме «Тинькофф» из магазина приложений Apple также пропали приложения «Сбера», ВТБ, «Альфа-банка» и других российских банков. 

Фото на обложке: Primakov / Shutterstock

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