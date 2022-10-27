Брокер «Тинькофф» отменит комиссию за хранение на счетах до €20 тысяч

Брокер «Тинькофф» анонсировал отмену комиссии за обслуживание счетов, на которых хранится менее €20 тыс., говорится в Telegram-канале компании.
Тарифы по валютным счетам «Тинькофф» менял уже несколько раз за последние полгода. Летом компания взимала комиссию в размере 1% в месяц, осенью брокер понизил ее сначала до 0,5%, а затем — до 0,25% в месяц.
«"Тинькофф" увеличивает порог за обслуживание в евро карточных и брокерских счетов, в том числе ИИС [индивидуальных инвесторских счетов]. Если раньше комиссия за обслуживание взималась при превышении порога в €10 тыс., то с 1 ноября 2022 этот порог повышается до €20 тыс.», — сообщается в анонсе компании.
Там также уточнили, что изменения не коснутся размера самой комиссии, он останется на уровне 0,25%.
В октябре брокер «Газпромбанка» отменил комиссию за хранение долларов и евро. Ранее кредитная организация взимала 3% за обслуживание таких счетов.
Фото на обложке: Unsplash
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