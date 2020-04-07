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«Тинькофф Мобайл» открыл безлимитный доступ к сервисам удаленной работы за 1 рубль

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

«Тинькофф Мобайл» запустил тариф с безлимитным трафиком для приложений удаленной работы — онлайн-сервисов Zoom, Slack, Microsoft Teams, Skype, а также сервиса для управления проектами Trello. Об этом говорится в сообщении компании.

«Тинькофф Мобайл» открыл безлимитный доступ к сервисам удаленной работы за 1 рубль

Подключить услугу абоненты могут в мобильном приложении или личном кабинете на сайте оператора. Стоимость составит 1 рубль для всех абонентов с любым подключенным пакетом интернета.

Если клиент пользуется только голосовой связью и у него не подключен мобильный интернет, то стоимость доступа к сервисам для удаленной работы составит 159 рублей в месяц.

«Тинькофф Мобайл» также разработал варианты авторских фонов для Zoom, которые можно использовать для рабочих встреч.

Фото: Unsplash

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