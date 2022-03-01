Основатель TCS Group Олег Тиньков выбыл из списка долларовых миллиардеров. Его состояние на данный момент оценивается в $789 млн – это в 5,5 раз меньше, чем год назад. Объем капитала Тинькова рухнул вместе с котировками TCS Group на Лондонской бирже.

Состояние Олега Тинькова, основателя TCS Group – материнской компании «Тинькофф Банка» – на 21:35 МСК 1 марта оценивается в $789 млн, следует из данных списка Forbes Real-Time Billionaires.

По данным сайта, капитал Олега Тинькова за одни сутки снизился на 29,3% или $328 млн. В расчет объема капитала включены акции TCS Group, принадлежащие Тинькову, его денежные средства, инвестиции и другое имущество.

Основу капитала Олега Тинькова составляют ценные бумаги TCS Group. По последним данным, трасту Тинькова принадлежат около 40% акций компании. Стоимость этих акций на Лондонской бирже с момента начала военной операции России на Украине рухнули на 90% – с $50 до $5 за штуку.

В рейтинге миллиардеров 2021 года, составленным Forbes, состояние Олега Тинькова оценивалось в $4,7 млрд, что в 5,5 раз больше текущих значений. Тогда Олег Тиньков занимал 32 место в списке богатейших бизнесменов России.

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