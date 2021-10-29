Олег Тиньков выплатил $509 млн по делу об уклонении от уплаты налогов

Основатель TCS Group Олег Тиньков полностью выплатил $509 млн по делу об уклонении от уплаты налогов. Бизнесмен пошел с Минюстом США на мировую, их соглашение утвердил суд. Ранее Тиньков продал акции TCS Group на $325 млн и долю в «Сравни.ру».

Суд Северной Калифорнии утвердил мировое соглашение между Олегом Тиньковым и Министерством Юстиции США, пишет РБК. Сообщается, что основатель TCS Group полностью выплатил сумму в размере $509 млн рублей, которая и являлась сутью соглашения.

Ранее Олег Тиньков продал часть своих акций TCS Group на $325 млн и долю в сервисе «Сравни.ру».

Олег Тиньков в течение года будет находиться под надзором. Судья посчитал, что ввиду медицинского состояния бизнесмена его можно оградить от наказания в виде заключения. У Олега Тинькова ранее диагностировали лейкемию. Он прошел курс лечения, перенес операцию по трансплантации костного мозга.

Олегу Тинькову грозило до 6 лет заключения в США. Суть претензий заключалась в том, что он скрыл от налоговой службы значительную часть доходов. Минюст США считает, что во время проведения IPO в 2013 году стоимость акций TCS Group Тинькова превысила $1 млрд. Минюст утверждал, что Тиньков подал недостоверную декларацию, где его доход был указан в размере менее $206 тыс.

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