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Олег Тиньков договорился об урегулировании претензий американских налоговиков

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Основатель TCS Group, в которую входит «Тинькофф Банк», Олег Тиньков пришел к соглашению с Минюстом США по вопросу налоговых претензий. Предпринимателя обвиняли в сокрытии активов на $1 млрд перед американской налоговой.

Олег Тиньков договорился об урегулировании претензий американских налоговиков

«Стороны достигли соглашения урегулировать эти претензии», — говорится в документах, которые представители Минюста и Тинькова направили в суд Калифорнии. Документ цитирует РБК.

В документе также отмечается, что отсрочка заключения мирового соглашения могла бы нанести ущерб интересам американского правосудия.

Само соглашение и его условия обсудят позднее в ходе судебного заседания, которое должно пройти в режиме видеоконференции. В силу оно вступит после утверждения судом.

Представитель Тинькова не предоставил комментарий РБК.

В феврале 2020 года Налоговая служба США инициировала судебные слушания в отношении Олега Тинькова. Дело касалось периода с 28 октября 2013 года по 26 сентября 2019 года, когда основатель «Тинькофф Банка», как утверждали налоговики, подписал налоговую декларацию, которая «занизила его доход и состояние в 2013 году».

По подсчетам американских налоговиков, Тиньков владел акциями TCS Group Holding PLC (головной компании банка) на $1 млрд. Спустя три дня после выхода банка на биржу предприниматель отказался американского гражданства (граждане США должны сообщать в налоговую службу о полученной от своих активов прибыли).

Минюст утверждал, что Тиньков подал недостоверную декларацию, где его доход был указан в размере менее $206 тыс. В отчетности, которая подается при отказе от гражданства, сумма не превышала $300 тыс.

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Фото: Shutterstock / Anton Veselov

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