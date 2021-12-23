Криптовалюта Toncoin подорожала на 46% после поста Павла Дурова в поддержку создателей токена

Криптовалюта Toncoin, которую создали последователи Павла Дурова после провала проекта TON, подорожала на 46% за несколько часов. Токен начал расти в цене сразу после того, как Дуров опубликовал в своем telegram-канале пост в поддержку создателей Toncoin.

Криптовалюта Toncoin, по данным CoinMarketCap, всего за 3 часа подорожала на 46%. Если в 13:05 мск токен стоил $2,34 за штуку, то в 16:35 мск цена была уже выше $3,42.

На стремительный рост стоимости Toncoin повлиял пост основателя Telegram Павла Дурова. Он поддержал создателей токена, сказав, что «у них есть все, чтобы сделать нечто эпическое». Дуров пожелал создателям Toncoin такого же успеха, какого добилась блокчейн-платформа TON. Технология платформы, по словам Дурова, «опережает все, что есть в сфере блокчейна».

В 2018 году Павел Дуров начал собирать деньги на запуск блокчейн-платформы TON и выпуск криптовалюты Gram. В проект вложились более 170 инвесторов со всего мира, в том числе Роман Абрамович, Юрий Мильнер, Сергей Солонин. Общая сумма привлеченных средств составила $1,7 млрд.

Проект TON свернулся после того, как комиссия по ценным бумагам и биржам США признала криптовалюту Gram ценной бумагой. В 2020 году Павел Дуров официально объявил о закрытии проекта TON.

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