Руководитель Pinterest назвала ключевой навык при найме

Топ-менеджер Pinterest Аюми Накадзима рассказала Business Insider, на что в первую очередь обращает внимание при найме сотрудников. По её словам, решающим фактором становится не список навыков или опыт в резюме, а то, как кандидат говорит о собственных неудачах. Также она отметила, что пауза в процессе найма не критична, если дополнительное время позволит найти лучшего сотрудника.

Ключевой вопрос на собеседовании в Pinterest — о профессиональном провале

Ключевым вопросом на собеседованиях Накадзима называет просьбу рассказать о профессиональных неудачах. Она отмечает, что многие соискатели стараются представить неуспешные истории так, чтобы в итоге выглядеть выигрышно и переложить ответственность на обстоятельства или других людей.

При этом Накадзима считает более ценным, когда кандидат прямо признаёт ошибку и говорит о собственных просчётах. По её словам, умение принять неудачу и взять за неё ответственность показывает готовность развиваться и учиться.

Гибкость важнее «галочек» в резюме

Руководитель подчёркивает, что в быстро меняющейся технологической среде важнее всего адаптивность и открытость к обратной связи. Даже если у кандидата есть нужные навыки, они могут устареть через несколько месяцев, тогда как гибкость мышления остаётся универсальным качеством.

Накадзима отмечает, что предпочитает нанимать людей с «мышлением роста», а не тех, кто просто соответствует формальным требованиям вакансии. По её словам, через полгода задачи команды могут измениться, и универсальность становится решающим преимуществом.

Накадзима советует работодателям не стоит спешить с наймом

Также Накадзима дала совет работодателям — не торопиться с принятием решения. Она старается рассматривать каждого кандидата с расчётом на работу в компании в течение следующих 4-5 лет, а не для закрытия краткосрочной задачи.

Она подчеркнула, что пауза в процессе найма допустима, если она помогает выбрать действительно подходящего кандидата. Иногда она пересматривала решения уже на финальной стадии, даже если это вызывало недовольство рекрутеров, считая такой подход необходимым для долгосрочного результата.

Контекст

Аюми Накадзима начала карьеру в Nielsen — американской аналитической компании, а в 2013 году заняла руководящую должность в Meta* (тогда — Facebook*). В 2015 году она перешла в Pinterest: сейчас она — старший директор по направлению контентных партнёрств в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В её команде около 20 сотрудников.

По словам Накадзимы, накопленный опыт в крупных технологических компаниях помог ей выработать собственный подход к подбору людей. Он основан не на формальных требованиях, а на личных качествах и потенциале кандидата.

*Meta и принадлежащий ей Facebook признаны экстремистской организацией и запрещены на территории РФ