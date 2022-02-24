Проверяй и доверяй: 5 главных ошибок при выборе топ-менеджеров

Гендиректор CloudPayments, советник зампредседателя правления «Тинькофф» Дмитрий Спиридонов рассказывает, как выбрать подходящего топ-менеджера и с какими проблемами можно столкнуться при подборе.

Они несут огромную ответственность за свои решения и могут радикально влиять на судьбу компании. Хороший топ должен уметь принимать решения, регулировать конфликты и мыслить стратегически.

Топ-менеджмент — это люди, которые задают вектор развития корпорации, формируют стратегию и ставят цели.

1. Вы верите на слово

если на расплывчатые формулировки можно не обратить внимание или неверно их трактовать, то в случае чисел и показателей скрыть что-то вряд ли получится. Топ-менеджер всегда работает с показателями. Поэтому если на собеседовании кандидат разводит демагогию без конкретики, можно смело прощаться с ним и продолжать поиски.

Человеческую хитрость тоже никто не исключает, а верить на слово слишком наивно, поэтому стоит не просто опираться на результаты собеседования, но и изучить предысторию кандидата.

2. Не обращаете внимание на личностные качества

Топ-менеджер – это не только числа и компетенции, это еще и человеческие качества: умение решать конфликты, находить подход к людям, адаптироваться в стрессовых ситуациях и использовать свою предприимчивость и находчивость.

Помимо общепринятых качеств есть и индивидуальные, применимые именно к вашей компании, существующей корпоративной культуре.

Как распознать эти качества и не дать пустить себе пыль в глаза? Критическое мышление и доля скептицизма должны вам помочь. Важно ответить себе на главный вопрос: сможет ли этот человек выстроить взаимоотношения в коллективе так, чтобы показатели были достигнуты, а еще лучше — перевыполнены?

Опять же, никто не застрахован от ошибочного первого впечатления, ведь те, кто претендуют на должность топа, с вероятностью 90% умеют грамотно и в выгодном для них свете себя презентовать.

Рассуждайте стратегически и попытайтесь представить кандидата в тех или иных ситуациях. Такой подход не гарантирует 100% правильности выбора, но снизить риски точно получится.

3. Хотите всего и сразу

Одна из самых распространенных ошибок — верить в то, что крутой управленец справится со всем самостоятельно в сжатые сроки.

Схантить вы можете, конечно, лучшего из лучших: компетенции, опыт, рекомендации — все при нем. Однако помните, что ваш новый топ — такой же человек, как и все остальные.

Ему, как и любому другому сотруднику, нужны поддержка и помощь в начале пути, чтобы адаптироваться в коллективе и войти в рабочий темп.

Будьте терпеливы и не делайте скоропостижных выводов, ожидая мгновенных результатов. Помните, что топ-менеджер — это стратег, и на изменения потребуется время.

4. Боитесь рисковать

Все мы слышали о корпоративных скандалах и подковерных играх, а кто-то сам в них участвовал. Как бы то ни было, у вас всегда есть выбор, как из них выйти: с достоинством, хоть иногда и себе в убыток, или эмоционально, хлопнув дверью и не подумав о последствиях, которые не заставят себя ждать.

Выяснение причин и обстоятельств ухода с прежних мест работы потенциального кандидата — первое, чем займется HR-департамент. Если вы все-таки нашли ложку дегтя в бочке шикарных компетенций, высоких показателей и огромных амбиций, не бойтесь.

Иногда все не то, чем кажется. Обратную связь лучше получить от двух сторон и только потом делать выводы и принимать решение.

5. Переоцениваете вашу совместимость

Наполеоновские планы, амбиции и горящие глаза — это все, конечно, прекрасно, но не стоит торопиться и высылать оффер. Даже если последние сомнения в компетенциях и реальных возможностях потенциального топ-менеджера отпали, постарайтесь адекватно оценить, насколько сопоставимы ожидания и реальность не только кандидата, но и ваши.

Человек, привыкший к скорости развития и масштабам работы стартапа, вряд ли сможет безболезненно прижиться в крупной или государственной корпорации. Одна только вездесущая бюрократия сведет его с ума в первый же месяц работы. Ровно как и наоборот — бывший топ-менеджер крупной организации станет «слоном в посудной лавке» новоиспеченного стартапа.