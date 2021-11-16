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Apple вернет в iPhone сканер отпечатков пальцев

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Apple планирует вернуть в iPhone сканер отпечатков пальцев Touch ID. Компания продолжает исследования, связанные с добавлением сканера отпечатков под экран iPhone.

Apple вернет в iPhone сканер отпечатков пальцев

По последним инсайдерским данным, Apple продолжает работать над технологией отпечатков пальцев, встроенных в дисплей, и в будущем может выпустить iPhone с сенсорным датчиком Touch ID под экраном, сообщил портал Gizchina.

По словам инсайдеров, в 2023 году компания выпустит модели со сканерами лица Face ID и пальцев Touch ID, который будет встроен в экран устройства.

Apple начиная с iPhone X выбрала Face ID для своих флагманских смартфонов, однако в условиях пандемии использовать смартфон стало неудобно.

По данным портала, в двух июльских патентных заявках Apple подробно описываются различные методы устранения некоторых проблем, связанных с оптическим считыванием отпечатков пальцев через дисплей. Некоторые патентные заявки Apple также предполагают, что компания давно хотела использовать как идентификатор лица, так и сенсорный идентификатор на одном устройстве.

Аналогичное решение уже успешно используется в ряде смартфонов на базе Android, в том числе у флагманов Samsung, Huawei и Xiaomi.

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Фото на обложке: DenPhotos / Shutterstock

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