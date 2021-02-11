Большинство туристов будут искать предложения в интернете в 2021 году — исследование НАФИ

Аналитический центр НАФИ представил результаты исследования трендов в сфере туризма в 2021 году.

Согласно данным центра, в 2021 году большинство путешественников выберут интернет для поиска туристических направлений в России. При этом 61% респондентов обратится к помощи поисковых систем.

По мнению исследователей, представителям туриндустрии нужно научиться делать качественный контент для соцсетей — особенно в формате видео. Специалисты центра приводят данные Brand Analytics. Согласно им, в октябре 2020 года самыми популярными социальными сетями в России были:

YouTube (80,1 млн пользователей);

«Вконтакте» (72,9 млн);

Instagram (54 млн).

Также в 2020 году быстро увеличивалась аудитория соцсети TikTok (22,7 млн).

Кроме того, владельцы бизнеса и операторы должны научиться продвижению в поисковых системах, сделать свои объекты заметными на картах, следить за актуальностью информации в профилях, считают исследователи. Все это поможет привлечь внимание клиентов и побудит их сделать выбор в пользу определенного отеля или ресторана. А ошибки, наоборот, заставят их обратиться за услугами к конкурентам.





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