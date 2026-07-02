Toyota займётся производством аэротакси — компания готовится выйти на рынок коммерческих авиаперевозок

Японская Toyota и американский разработчик электрических аэротакси Joby Aviation создадут совместное предприятие для массового выпуска летательных аппаратов, сообщает Carscoops. Производство планируют запустить в Калифорнии, при этом Toyota получит контрольный пакет в новой компании — 51%. Партнёры рассчитывают вместе ускорить запуск коммерческих полётов.

Первым этапом станет подготовка серийного производства

На первом этапе Joby Toyota Aero Manufacturing Preparation Company займётся подготовкой к серийному производству — наладит производственные процессы и оптимизирует затраты. Это должно помочь компании нарастить мощности и подготовиться к ожидаемому спросу на электрическое аэротакси.

Председатель совета директоров Toyota Акио Тойода отметил, что освоение неба — логичное продолжение философии компании, которая стремится обеспечить мобильность для каждого человека.

Других подробностей проекта Toyota и Joby Aviation пока не раскрыли.

Toyota инвестирует в Joby Aviation с 2020 года

Toyota поддерживает Joby Aviation инвестициями с 2020 года, однако создание совместного предприятия выводит сотрудничество на новый уровень. Теперь партнёры объединят авиационные разработки Joby и производственный опыт Toyota.

Главная разработка Joby Aviation — электрическое аэротакси с шестью винтами, рассчитанное на пилота и четырёх пассажиров. Аппарат может развивать скорость до 322 км/ч. Безопасность модели обеспечивают многоуровневые резервные системы и четыре ёмкие батареи.

Контекст

Joby Aviation — калифорнийский разработчик электрических аэротакси (eVTOL), основанный в 2009 году. Компания считается одним из лидеров индустрии.

Сейчас Joby активно наращивает производственные мощности в Калифорнии и Огайо, чтобы уже в 2026 году перейти к полноценным коммерческим полетам.